Où enfermer les mineurs les plus dangereux? La question est revenue dans l'actualité, hier, suite à la rencontre entre la ministre de la Justice, Sam Tanson, et les représentants de l'Ordre des avocats. Ces derniers se sont prononcés contre l'emprisonnement de mineurs à Schrassig.

Une position partagée par le gouvernement, qui abondait dans ce sens dans une réponse parlementaire. Problème, certains mineurs sont potentiellement trop dangereux pour être pris en charge au Centre socioéducatif de Dreiborn. Les autorités avaient ainsi annoncé vendredi dernier avoir placé au centre pénitentiaire de Schrassig un jeune de 17 ans particulièrement violent.

Un projet de loi concernant la protection de la jeunesse n'avait pas fait le consensus auprès des différents acteurs concernés, a rappelé Sam Tanson. Un nouveau texte est actuellement en préparation. La rédaction en a été confiée à la juge autrichienne Renate Winter, ancienne présidente du comité des droits de l’enfant des Nations unies et spécialiste du thème. Pour mener à bien sa mission, elle doit consulter les acteurs concernés (magistrature, acteurs médico-psycho-sociaux et pédagogiques, associations de terrain) et à examiner les différentes positions et pistes envisageables.

(th/L'essentiel)