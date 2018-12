Bilia-​​Emond à la Cloche d'Or en 2022

Le concessionnaire BMW et Mini va quitter ses locaux de la route de Thionville, à Bonnevoie, pour s'installer à la Cloche d'or, indiquent nos confrères de Paperjam. En quête d'un endroit plus spacieux, Bilia-Emond a donc porté son dévolu sur le Sud de la capitale, juste à côté du Ban de Gasperich, actuellement en plein développement.

Le déménagement est prévu pour 2022, date à laquelle le quartier aura pris une nouvelle dimension. Le nouveau lieu s'étalera sur 11 500 m² au sol, avec quatre étages et demi, deux parkings et 420 places. Il s'agit des anciens bâtiments du groupe Elco, rue Christophe Plantin. Le site de 2 hectares appartient au groupe Schuler, avec qui la direction a négocié en toute discrétion sa future arrivée.

Bilia-Emond, qui a repris l'exploitation BMW et Mini en 2016, ne souhaitait pas s'éloigner de la capitale pour rester proche de sa clientèle. Ce nouvel espace permet également d'anticiper la croissance du groupe, qui compte 160 employés et distribue 4 000 véhicules par an.

(th/L'essentiel)