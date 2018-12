Une passerelle flottera entre les arbres

D'ici approximativement deux ans, une nouvelle passerelle piétonne et cyclable traversera la forêt pour relier le parc des Trois Glands, où se trouve le Mudam, au boulevard J.F.-Kennedy. Les résultats du concours de conception ont été dévoilés ce matin, au Fonds Kirchberg.

Marc Mimram Ingénierie, Marc Mimram Architecture & Associés et Fabeck Architectes sont les lauréats du concours. Le 2e prix a été décroché par Bollinger+ Grohmann Ingenieure, Exploration Architecture et Ana Parti Baron, paysagiste. Le 3e prix va à SGI Ingénierie Luxembourg et Wilkinson Eyre Architects.

Trois millions d'euros

La passerelle retenue aura l'aspect d'une vague miroitante flottant entre la cime des arbres. «Nous avons décidé de ne couper aucun arbre en partant du principe que chacun est précieux», explique Marc Mimram. «Le tracé sinueux fait donc perdre quelques secondes à ceux qui l'empruntent mais ils y gagnent un instant de contemplation». La structure en béton et acier comprendra des bancs ainsi qu'un éclairage pour la traversée nocturne.+

«La passerelle raccourcira le trajet actuel d'un kilomètre», commente le ministre de la Mobilité et des Travaux publics, François Bausch, qui se réjouit d'arriver plus vite en vélo au ministère le matin. «Les travaux devraient prendre environ deux ans et le budget tourner autour de 3 millions d'euros», estime Patrick Gillen, président du Fonds Kirchberg.

(Séverine Goffin/L'essentiel)