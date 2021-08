Pourquoi l'âge des patients à l'hôpital augmente?

Protéger les plus anciens et les plus vulnérables, tel a toujours été le leitmotiv des autorités de santé durant la pandémie. Et pour cause, ces populations sont les plus à risque de développer une forme grave du Covid-19, voire d'en mourir. Plus protégée car davantage vaccinée, la population âgée a été davantage épargnée que les jeunes par le rebond de l'épidémie au Luxembourg au début de l'été.

La majorité des patients n'étaient pas vaccinés



Si les chiffres concernant l'âge des patients sont à interpréter avec prudence, ceux sur la vaccination sont explicites. Ainsi, 66,7% des patients hospitalisés n'étaient pas vaccinés. Un chiffre qui grimpe à 83,3% en soins intensifs. Cela démontre que le vaccin permet dans la majorité des cas de se prémunir contre les formes graves, même s'il n'empêche pas les contaminations au Covid-19.

Si le nombre d’infections a ralenti au fil des semaines, les 15-29 ans disposaient toujours du taux d'incidence le plus élevé du pays (80 cas pour 100 000 habitants). Fort heureusement, la structure d'âge des contaminés a permis d'éviter un engorgement dans les hôpitaux. Mais cet indicateur doit être observé avec vigilance. Ainsi, la moyenne d'âge des personnes hospitalisées au Luxembourg a bondi de 8 années en une semaine en passant de 52 à 60 ans.

Taux d'incidence stable pour les 60-74 ans

De quoi craindre une arrivée massive de personnes à risque dans les hôpitaux? Non, rassure le ministère de la Santé qui invite à «ne pas surinterpréter les chiffres. Ainsi, le nombre d’hospitalisations étant limité (14 admissions la semaine passée, 6 personnes en soins intensifs), il suffit qu'une seule personne très âgée soit prise en charge pour que la moyenne augmente de manière importante», explique le ministère à L'essentiel.

La direction de la Santé ne se dit «pas interpellée» par une augmentation du nombre de cas dans une tranche d'âge en particulier. Et le ministère de rappeler que les récentes hospitalisations sont toujours le fruit de contaminations «une, voire deux semaines» auparavant. Dans ce contexte, il apparaît peu opportun de comparer le taux d'incidence à un instant T à la moyenne d'âge des patients à l'hôpital.

Concernant ce même taux d'incidence, il a diminué dans toutes les catégories d'âge au cours de la semaine passée. Seuls les 60-74 ans connaissent un taux «stable», précise le ministère.

(Thomas Holzer/L'essentiel)