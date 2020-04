Il va (re)faire froid mais avant, alerte à la pollution

MeteoLux a émis une alerte pour un risque de pollution à l'ozone ce week-end. Les rayons du soleil et les températures très douces, jusqu'à 23 degrés, pourraient favoriser un dépassement du seuil d'information. L'ozone est un polluant «secondaire», qui se forme à partir d'autres polluants comme les oxydes d'azote ou des hydrocarbures. Cette pollution devrait néanmoins être limitée en raison d'une baisse du trafic routier en cette période de confinement.

Reste que la vigilance au Luxembourg est active jusqu'à minuit ce samedi, et vaudra aussi dimanche entre 12h et minuit «pour tout le pays». Les personnes âgées, les enfants et les gens souffrant de troubles respiratoires et cardiaques doivent être particulièrement vigilants, même s'ils font de l'exercice physique confinés dans le jardin.

En revanche, aucune alerte du genre pour lundi. Et pour cause, MeteoLux prévoit une nouvelle chute du mercure. Les températures passeront donc de 23 degrés samedi et dimanche à seulement... 13 degrés au mieux lundi. Et même 9 degrés mardi après-midi et un joli 0°C en matinée! Le tout accompagné de possibles averses de pluie. Joyeuses Pâques!

(nc/L'essentiel)