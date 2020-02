L'aire de Berchem rouverte mais le trafic reste perturbé

La tempête qui souffle sur le Luxembourg gène considérablement les automobilistes, ce lundi matin. Au total, «la circulation est perturbée sur plus de 150 routes», a indiqué une porte-parole de l'ACL, contactée par L'essentiel. À chaque fois, la circulation est rendue plus compliquée à cause des arbres et/ou des branches qui se trouvent sur la chaussée.

Parmi ces tronçons, 21 étaient totalement fermés à tous véhicules lundi vers 6h30, selon l'ACL. C'était le cas du côté de Fischbach, Alzingen, ou encore Differdange, où la route vers la France était bloquée. À noter aussi que la sortie de l'A3 vers la Cloche d'Or subissait des inondations en début de matinée. MeteoLux a alerté sur la possibilité de «crues mineures par endroits».

Réseau électrique perturbé

À 8h du matin, l'Administration des ponts et chaussées était déjà intervenue à 179 reprises pour déblayer des routes, tandis que le Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) était sorti 117 fois, a indiqué le gouvernement. Le nombre d'interventions des pompiers volontaires a grimpé à 180 au cours de la matinée de lundi, a précisé le CGDIS. La cellule de concertation mêlant différentes autorités et les secours, s'est réunie à trois reprises depuis le début de l'épisode, dont ce lundi, à 5h et à 7h. L'aire de Berchem a été fermée pendant plus de deux heures, par mesure de sécurité, car le toit a été endommagé et des parties menaçaient de s'effondrer. Depuis 10h30, l'aire de service est à nouveau accessible.

[Tempête Sabine] Point de situation à 10h00: les pompiers volontaires et professionnels du CGDIS sont intervenus à 180 reprises depuis hier pour des interventions liées aux intempéries. 1461 appels ont été traités par le CSU-112 à cette heure. pic.twitter.com/2EZhtM253t — CGDIS (@CGDISlux) February 10, 2020

Le réseau électrique a été quelque peu perturbé, a indiqué l'opérateur Creos, contacté par L'essentiel. Des interventions ont été réalisées durant la nuit, notamment du côté de Wincrange. À 8h30, seules quelques rues étaient encore touchées du côté de Wellenstein, sur la commune de Schengen et de Hassel (Weiler-la-Tour), selon Creos, qui «fait le nécessaire pour rétablir le courant au plus vite». «Mais le réseau est relativement protégé au Luxembourg, contrairement à d'autres pays, car une grande partie des câbles sont enterrés», explique un porte-parole.

Vents violents encore ce lundi

Dans la capitale, le parc Neuman est fermé pour la journée, par mesure de sécurité. Du côté de l'Uni, les élèves sont dispensés de cours pour la journée, tandis que les employés sont autorisés à travailler depuis chez eux. Une mesure similaire avait été prise dimanche pour les écoliers et les lycéens, dispensés de cours ce lundi.

Au Findel, tous les vols sont annulés jusqu'à 8h30, a indiqué LuxAirport. Un nouveau point sera fait ensuite, en fonction de l'évolution de la météo. Au niveau des CFL, «il n'y a aucune perturbation majeure, les trains roulent correctement», indiquait une porte-parole de l'entreprise un peu avant 8h. Seuls des retards de quelques minutes sont signalés sur certaines lignes. Les voyageurs sont invités à consulter le site ou l'application CFL avant leur voyage. La décision avait été prise dimanche de réduire la vitesse des trains.

Dimanche, l'institut MeteoLux avait lancé une alerte rouge aux vents valable pour la nuit de dimanche à lundi. Une vigilance rouge est toujours de mise ce lundi matin jusqu'à 9h30, puisque les rafales peuvent atteindre les 110 km/h, selon les dernières prévisions. Les vents violents pourraient durer jusqu'à 23h, une alerte orange étant en vigueur pour le reste de la journée.

(jg/L'essentiel)