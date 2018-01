Le satellite GovSat-​​1 est prêt à décoller

Le satellite GovSat-1 est arrivé en Floride, à la base de lancement de Cape Canaveral, d'où il sera mis en orbite par une fusée Falcon 9 de SpaceX, d'ici la fin du mois, ont indiqué ce lundi le gouvernement et l'opérateur de satellites luxembourgeois SES, lors d'une conférence de presse. GovSat-1 est le premier satellite de GovSat, une société exploitée en co-actionnariat par ces deux partenaires.

Multi-missions, le satellite a été construit par Orbital ATK et est conçu exclusivement pour l'usage des gouvernements et des institutions. Il servira par exemple à supporter des liaisons dans les domaines de la mobilité, pour des applications terrestres ou maritimes avec des communications vers des bateaux, vers des plateformes aéronautiques, ou pour la surveillance des frontières. «Il va apporter de la sécurité. L'intégrité des données transférées par GovSat-1 sera plus élevée, comparée à des services opérés par des satellites traditionnels ou commerciaux», explique Patrick Biewer, directeur général de GovSat.

Le budget consacré à cette opération atteint 225 millions d'euros. L'État et SES apportent chacun 50 millions d'euros, et un prêt de 125 millions d'euros a été contracté. Un investissement qui doit servir l'effort de défense demandé par l'OTAN. Les retombées économiques ont été estimées à un retour sur investissement de 12 à 14% entre 2018 et 2033, selon le ministre de l'Économie et de la Défense, Étienne Schneider (LSAP).

(Mathieu Vacon/L'essentiel)