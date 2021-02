Des tests ouverts à tous à l'aéroport du Findel

«Nos passagers n’arrivaient pas toujours à avoir leurs résultats de tests Covid, en temps et en heure, pour pouvoir embarquer sur leur vol au Luxembourg. C’est pourquoi nous proposons désormais un dépistage à tous les passagers et visiteurs, y compris au départ», commente-t-on chez lux-Airport. Pour voler vers Amsterdam, il faut par exemple notamment fournir un test rapide datant de moins de quatre heures.

Ce service est en place depuis mardi. À l’arrivée, et surtout au départ, il est recommandé de s’inscrire en ligne à l’avance, pour éviter les longues files d’attente. Les tests PCR gratuits via le Large Scale Testing ne sont plus proposés depuis fin décembre. Les passagers à qui un test est imposé à l’arrivée (depuis un pays hors Union européenne ou Schengen) participent à hauteur de 10 euros au coût de leur test antigénique.

Les autres passagers et visiteurs du Findel ont désormais accès à trois types de tests. Les tests rapides d’antigènes dont les résultats sont disponibles après 30 minutes, à 79 euros. Les tests PCR avec résultats dans les 24 heures coûtent 119 euros. Et les PCR avec résultats dans les douze heures, 169 euros. «L'idée est de permettre à toute personne désirant un test de le faire. Pour l’instant, cela ne représente que quelques tests par jour en fonction du rythme des vols, dit André Hansen, d’Ecolog. Il s'agit de voir s'il y a une demande. Mais on peut adapter les capacités et imaginer, selon les besoins, monter à 20 ou 30 par heure».

(L'essentiel/ Séverine Goffin)