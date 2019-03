Des conditions assouplies pour aider les locataires

Quand on veut s’installer dans un logement en location, il faut avancer beaucoup d’argent, notamment pour s’acquitter de la caution, aussi appelée garantie locative. Une somme qui représente souvent trois mois de loyer. C’est en effet le montant maximal que peut réclamer un propriétaire selon la loi. Et cela, c’est sans compter d’éventuels frais d’agence et le paiement du premier mois de loyer.

Pour aider les foyers les plus modestes à couvrir les frais, l’État propose une aide au financement de la garantie locative. À l’heure actuelle, elle est d’un montant maximal de 4 837 euros (sans excéder trois mois de loyer) et ne concerne que les logements dont le loyer n’excède pas 1 612 euros et un tiers des revenus du locataire.

Règles assouplies

Mais ça va changer. Les députés travaillent à assouplir les règles. À l’avenir, les locataires demandant l’aide de l’État devront seulement justifier de trois mois de revenus réguliers (six mois actuellement) afin d’être éligibles. Par ailleurs, le taux d’effort consacré au paiement du loyer, sans les charges, devra être inférieur à 40% du revenu du ménage (et non plus un tiers). Enfin, les critères de revenus du ménage pour obtenir l’aide de l’État seront alignés sur ceux ouvrant des droits à l’aide au logement, c’est-à-dire les revenus nets imposables. Actuellement, seules les personnes gagnant moins de 2,5 fois le montant brut du Revenu d’inclusion sociale sont éligibles.

Le projet de loi est encore loin d’être voté. Il va à nouveau être analysé en détail par le Conseil d’État. Dans un second volet, les députés s’attaqueront aussi aux critères de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’habitabilité des logements loués.

