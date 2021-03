Moins de lumière dans la rue pour «valoriser» la nuit

La commune de Clervaux va désormais voir la nuit d'un autre œil. Ce week-end, elle a présenté officiellement son nouveau concept d'éclairage public, développé depuis 2018 en collaboration avec le parc naturel de l'Our, dont elle fait partie. Le point de départ est simple: comment lutter contre la pollution lumineuse? «La commune de Clervaux a pris réellement conscience de la gravité du problème», expliquent dans un communiqué les acteurs d'un projet à dimension internationale qui intègre au Grand-Duché Clervaux, les parcs naturels mais aussi le ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire.

«Il était clair qu'il ne suffirait pas de remplacer seulement certaines sources de lumière et des lampes individuelles dans la zone extérieure. Il fallait créer un concept global afin d'obtenir un effet durable. Le résultat a été un plan directeur d'éclairage complet», a-t-on appris. L'idée étant «d'accroître la valeur d'un ciel nocturne naturellement sombre» alors même que l'éclairage de la commune de Clervaux était devenu «obsolète» et démodé. À la pollution lumineuse s'ajoute aussi la question de l'efficacité énergétique et de l'attraction du territoire pour les résidents et les touristes.

«Réduction significative de lumière»

Le nouvel éclairage de Clervaux, qui s'appuie sur la technologie LED et une «réduction significative des émissions de lumière», doit profiter aux animaux, notamment aux vertébrés et aux insectes, qui souffrent d'une surmortalité. La santé humaine est également menacée par ce phénomène. La technologie s'efforce dans le même temps de préserver le sentiment de sécurité.

En raison de la pandémie, «le calendrier des travaux a été quelque peu retardé» mais en plus de l'éclairage public du village de Clervaux, celui du château, de l'église de Clervaux et de l'église de Marnach sont opérationnels. «L'éclairage architectural de l'église de Munshausen est en cours de commande. L'éclairage des églises de Lieler et de Weicherdange ainsi que la transformation de tous les lampadaires restants sont encore en phase de planification», précise un communiqué.

Au Luxembourg, le gouvernement avait également présenté, à l'échelle nationale en juin 2018, des mesures pour réduire les éclairages superflus dans le pays, afin de limiter les nuisances. Une étude, menée au Luxembourg en 2016, avait montré que 20% des communes étaient concernées par un sur-éclairage.

(nc/L'essentiel)