216 emplois supprimés chez ArcelorMittal

En juin dernier, les «départs naturels ou en préretraite» de 260 salariés dans les usines ArcelorMittal de Differdange et Belval d'ici 2024 avaient été confirmés par le ministre du Travail. Le groupe sidérurgique avait ensuite annoncé que la diminution d'effectifs à prévoir sur ces sites serait bien moindre.

Mercredi, lors d'une réunion avec les syndicats LCGB et OGBL, ArcelorMittal a indiqué que le nombre d'emplois à supprimer était tombé à 216, rapporte le Wort. Contactée par L'essentiel, la direction confirme ce chiffre, en ajoutant qu'il est «inférieur à l’évolution naturelle attendue sur cette période (départs en retraite, départs en pré-retraite pour les personnes postées, et autres départs divers -démissions par exemple)».

Des départs «compensés par des recrutements ciblés»

Pour rappel, Roland Bastian, CEO d'ArcelorMittal Belval et responsable ArcelorMittal Luxembourg, avait indiqué le 7 juin dernier qu'un certain nombre de départs seraient «compensés par des recrutements ciblés». Les syndicats comptent sur une prochaine rencontre avec leur direction, prévue le 12 septembre prochain, pour en savoir plus.

Le projet de transformation va s’étaler sur une période de cinq ans et vise à restaurer la compétitivité des sites de Belval et Differdange, qui s’est érodée au cours des deux dernières années du fait de divers facteurs externes (importations à bas prix en Europe, hausse des prix des matières premières et de l’énergie, impact des prix du carbone qui ne sont pas appliqués aux importations, entre autres), rappelle ArcelorMittal. «Le projet n'implique aucune fermeture d'usine ou arrêt d’installations», souligne le groupe.

(ol/L'essentiel)