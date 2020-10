Moins de monde mais de l’intérêt à Home Expo

«Il y a clairement moins de monde que les années précédentes, mais nous voyons des personnes intéressées, nous évitons les gens qui viennent juste se balader». Elias, commercial chez Thomas & Piron, a bien résumé l’ambiance générale au salon Home Expo, qui a débuté samedi et qui se poursuivra jusqu’à dimanche prochain. Il estime que la fréquentation du week-end, habituellement forte, «équivaut à peu près à celle d’un jour de semaine en temps normal».

Le salon dédié à l’immobilier et à l’ameublement a évidemment s’adapter à la crise sanitaire. Des sens de circulation, globalement bien respectés, ont été instaurés, tandis que du gel hydroalcoolique était disponible dans toutes les allées. Le masque était bien sûr de rigueur. Les visiteurs venaient généralement avec une idée bien en tête: «Nous venons collecter des informations dans le but d’acheter un appartement à Luxembourg», expliquent Giulia et Gianluca, un jeune couple d’Italiens qui compte rester encore au moins quelques années au Luxembourg. Le niveau des prix de l’immobilier les effraie «un peu», mais ils se consolent en observant qu’ils «continuent à monter rapidement. Revendre plus tard ne devrait pas être compliqué».

Sergio, venu en famille, est à la recherche d’une maison à Schifflange. «Comme il y a moins de monde, les vendeurs ont le temps de nous écouter», se réjouit-il. Séverine et Yoann, quant à eux, sont venus trouver «des idées de décoration» pour une maison en France dont la construction est sur le point de débuter. «Cela donne des idées, c’est parfait», disent-ils. Marie et Tony ont déjà un projet concret au Luxembourg, mais il leur reste «à négocier avec les banques et les courtiers», présents à Home Expo. Les professionnels se montrent assez satisfaits, sans déborder d’enthousiasme. «Les clients sont moins sûrs d’eux. Ils sont intéressés mais ils préfèrent attendre avant de s’engager», a remarqué Andreas Thom, peintre installé à Stadtbredimus.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)