Le tournoi «Neymar Jr's Five» bat son plein

14h30

L'essentiel est là!



L'équipe de votre journal L'essentiel est de la partie. Libre aux intéressés de rejoindre notre stand pour participer à un jeu concours et gagner de supers lots!

Les secours veillent au grain mais pour l'instant, ils ne sont intervenus que pour moins d'une dizaine de blessures assez légères.

14h15

Les amateurs de foot se sont aussi essayés au Teqball, un dérivé du football qui se joue sur une table incurvée. En octobre 2016, la star brésilienne Ronaldinho était venue faire une petite démo à la Coque.

13h45

L'équipe Electronovos de Dudelange a fait un sans faute: 3 matches, 3 victoires, et 15 buts marqués. Si elle reste sur ce rythme, elle ira loin.

13h30

Pas de temps mort! Chaque équipe est composée de 5 membres et en perd un à chaque but encaissé. Tout le monde est donc bien concentré pour aller le plus loin possible.

13h

Tout est prévu pour boire un coup ou se restaurer avant ou après l'effort. Avec cette chaleur, mieux vaut bien s'hydrater!

12h40

Tous les amoureux du foot se sont donnés rendez-vous à Cessange pour s'affronter et pourquoi pas aller au bout pour décrocher sa place au Brésil. S'ils n'ont pas encore la technique impressionnante du Brésilien Neymar, beaucoup ont du talent et surtout beaucoup d'envie!

12h15

Toutes les générations se retrouvent autour des terrains pour passer une bonne journée.

12h

Rogerio, 31 ans de Soleuvre, est venu voir de plus près le tournoi. «Je ne savais pas qu'il y avait ça, ma famille de Cessange m'en a parlé, c'est chouette»

Noémie, 26 ans, de Bonnevoie, est venue supporter son copain: «Il joue en club mais aujourd'hui c'est l'occasion pour lui de s'amuser avec les amis en toute simplicité. Aller au Bresil en gagnant, ça serait super pour lui».

10h30

Les aficionados du ballon rond étaient nombreux samedi matin dès 8h, à Cessange, sur la pelouse du Stade Boy Kohnen, pour le première édition luxembourgeoise du tournoi «Neymar Jr's Five».

Pour la première fois au Luxembourg, plus de 300 amateurs de football s'affrontent durant cette journée sportive et ensoleillée. «Il est à peine 10h, on va pouvoir donner le top départ, et nous avons entre 40 et 50 équipes inscrites», lançait Domenico Laporta, de l'association luxembourgeoise de street soccer (ALSS), co-organisateur de l'événement.

«Nous sommes venus avant tout pour nous amuser entre amis», rapporte Dylan, 17 ans. Avec son équipe dénommée «5flik», le jeune homme espère se qualifier parmi les meilleurs. «Représenter le Luxembourg au Brésil serait une chance» ajoute Raphael, 16 ans, coéquipier de Dylan.

«Des équipes de 5 s'affrontent sur le terrain. À chaque but, une des équipes perd un des joueurs», explique Domenico Laporta.

Après les matchs de poule à Cessange, 8 équipes rejoindront l'Abbaye de Neumünster pour les phases finales, en fin d'après-midi. L'équipe gagnante, qui sera connue vers 21h, ira à Praia Grande, participer à la finale mondiale en présence du footballeur star Neymar. Capoeira et danses brésiliennes mettront l'ambiance, alors que 500 curieux sont attendus durant toute la journée, selon l'organisation.

(Pierre François/L'essentiel)