Le niveau de la Moselle va encore dépasser 6 mètres

«Le niveau d'eau va monter pendant toute la journée d'aujourd'hui ainsi que pendant la nuit de mercredi à jeudi», a indiqué la cellule d’annonce des crues. «La crête de crue passera dans la journée de jeudi», ce qui signifie que le niveau devrait baisser à nouveau avant jeudi soir.

Le niveau de la Moselle devrait atteindre entre 620 et 640 cm à Stadtbredimus, soit à plus ou moins un mètre de la cote de vigilance (530 cm). Il monte actuellement de 2 cm par heure à Stadtbredimus, Grevenmacher et Remich.

En raison de cette crue, la N10 est fermée entre Bech-Kleinmacher et Stadtbredimus. Une déviation est mise en place via Wellenstein. La même N10 est également fermée à Schengen tout comme le CR152b entre Schengen et Contz (France).

La Moselle était déjà montée à 624 cm à Stadtbredimus, dimanche, avant de redescendre le lendemain.



(L'essentiel)