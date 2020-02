L'héroïne beaucoup plus saisie que les autres années

112 grammes en 2016, 81 grammes en 2017, 8,6 grammes en 2018... et 5,3 kg en 2019! Les saisies d'héroïne ont fait un bon spectaculaire au Luxembourg, d'après le bilan de l'Administration des douanes et accises, dévoilé jeudi dans une réponse parlementaire du ministre des Finances Pierre Gramegna (DP).

Le résultat notamment d'une grosse saisie en mars dernier, qui ne donne qu'une indication partielle des drogues qui circulent le plus dans le pays. Sans grande surprise, le cannabis reste à un niveau élevé, avec 266,5 kg saisis, juste devant la marijuana (91,3 kg). Les trafiquants utilisent toujours le Luxembourg comme pays de passage pour le khat, drogue produite en Afrique de l'Est et à destination du marché néerlandais. Au total, 8,5 kg ont été interceptés l'année passée.

Les douanes et accises ont mis la main sur moins de cocaïne que d'habitude (317,5 grammes), mais beaucoup d'ecstasy (5 009 pilules et 17 grammes de poudre). Les amphétamines (611 grammes), les joints (31) et les champignons hallucinogènes complètent les saisies des douanes en 2019.

(Thomas Holzer/L'essentiel)