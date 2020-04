Le confinement profite-​​t-​​il au trafic de tabac?

C'est ce qu'on appelle communément le tourisme à la pompe, le plus souvent associé au plein de tabac et de spiritueux. Chaque jour, des résidents français viennent profiter des prix avantageux des cigarettes au Luxembourg (5,30 euros contre 10 en France!) pour se ravitailler. Depuis le confinement, tout a changé.

Et il n'est plus question pour un habitant du Grand Est de venir faire le plein de tabac dans une station-service du Grand-Duché, ni de carburant d'ailleurs, ces déplacements étant considérés comme non essentiels. Rares sont les personnes qui tentent l'aventure, au risque de se voir infliger une amende salée (200 euros). Seuls les frontaliers qui doivent aller au Luxembourg pour travailler ont la possibilité d'y aller. Un nouveau «luxe» dont certains profitent.

«Les gens prennent une ou deux cartouches pour un ami»

«Des personnes profitent de la situation en demandant 20 euros de plus, ou qu’on leur prenne trois paquets de cigarettes alors qu'elles travaillent au Luxembourg et font le trajet habituel. Une personne a même proposé du tabac sur Leboncoin à un prix gonflé», témoigne à L'essentiel une habitante de Metz.

Pour autant, il ne semble s'agir que de cas isolés. Les autorités douanières françaises n'ont pas alerté sur une hausse des trafics. En première ligne, le responsable d'une station service de Berchem, là où le tourisme à la pompe est le plus important, ne voyait d'ailleurs pas de différence notable sur les quantités achetées. «Les gens prennent une ou deux cartouches pour un ami, comme d'habitude en fait. Ils n’effectuent pas de gros achats».

D'ordinaire très fréquentée, la station n'accueille plus que «des routiers et des personnes qui travaillent», résidents et frontaliers, et les ventes ont largement diminué. Le calme après la tempête. Au lendemain de l'annonce du confinement par le président français Emmanuel Macron, la station a vécu «une journée compliquée», avec des clients qui se sont rués pour faire des provisions. Un peu à l'image des supermarchés. Quid d'un retour à la normale? Tout dépendra de l'évolution de l'épidémie de coronavirus et de la fin du confinement. Pas pour tout de suite en somme.

(Thomas Holzer/L'essentiel)