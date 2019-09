18,5% des résidents disent souffrir de la pollution

14% of EU citizens report exposure to pollution ️



The highest shares reported in:

???????? Malta (26.5%)

???????? Germany (24.5%)

???????? Greece (20.3%)



The lowest shares:

???????? Ireland (5.3%)

???????? Croatia (6.3%)

???????? Sweden (6.8%)



How about your country ❓



➡️Find out here: https://t.co/18jbFVDh9y pic.twitter.com/Eaxl06cd27 — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) September 5, 2019

Alors que 14% des citoyens de l'Union européenne s'estiment exposés à la pollution, à la saleté et aux problèmes environnementaux - un chiffre globalement stable depuis 2012, le ratio grimpe à 18,5% pour le Luxembourg (chiffres de 2017), selon une étude publiée par Eurostat, l'institut officiel de la Commission européenne chargé des statistiques. Le Grand-Duché fait ainsi partie des pays où le sentiment d'être confronté à la pollution est le plus fort.

La palme en la matière revient à Malte (26,5% de la population), suivie par l'Allemagne (24,5%) et la Grèce (20,3%). À l'inverse, seuls 5,3% des résidents en Irlande disent souffrir de la pollution, soit le ratio le plus bas au sein de l'Union européenne. Le sentiment d'être confronté à la pollution est également particulièrement peu élevé en Suède (6,8%), au Danemark (7,9%) et en Finlande (7,9%).

Si l'étude ne donne pas plus de détails sur les sources de pollution, il y a fort à parier que l'augmentation continue du trafic automobile au Grand-Duché n'y soit pas étrangère. Au mois de mai, une précédente étude d'Eurostat indiquait que les émissions de CO2 provenant de la combustion des énergies fossiles avaient continué à progresser au Luxembourg en 2018 (+3,7%), alors qu'elles avaient baissé dans 20 des 28 États membres.

(pp/L'essentiel)