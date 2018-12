«Nos étudiants bloqués dans les bibliothèques»

La vice-présidente et la secrétaire de l'Association des Luxembourgeois aux universités de Strasbourg (ALUS), Candy Steffen, étudiante en sciences de la vie et ancienne élève du Lycée classique de Diekirch, a réagi ce mercredi, après la fusillade survenue mardi soir, à Strasbourg, où trois personnes ont perdu la vie et douze autres ont été blessées.

«Peu avant 9h du matin, je peux vous confirmer que la plupart des étudiants luxembourgeois étaient en toute sécurité chez eux où ils révisaient, alors que d'autres ont été bloqués dans les bibliothèques dans la nuit jusqu'à minuit», a-t-elle précisé par écrit à L'essentiel. Les personnes qui se trouvaient dans le centre-ville, dans les restaurants et les bars ont été confinées ou guidées dans les caves pour des raisons de sécurité. Lorsque la situation s'est progressivement calmée, chacun a pu rentrer chez soi».

«Choqués par les événements horribles»

«Selon les premiers témoignages d'amis qui se trouvaient à proximité de l'endroit où s'est déroulé la fusillade, je peux vous indiquer que c'était horrible et tragique», poursuit Candy Steffen. «Les forces spéciales policières et militaires ont évacué tout le quartier et ils ont essayé de mettre les gens en sécurité. Selon les premières informations que nous avons reçues, aucun Luxembourgeois n’a été blessé lors de ces événements tragiques». Ce qui a été confirmé ce mercredi matin également par Jean Asselborn, ministre des Affaires étrangères.

«Nous, l'A.L.U.S. , l'Association des Luxembourgeois aux universités de Strasbourg, sommes choqués des événements horribles qui ont eu lieu mardi soir, et on souhaite nos sincères condoléances aux proches des victimes», a terminé Candy Steffen. «On espère que le coupable, toujours en fuite, sera bientôt pris en charge par les forces policières».

(fl/L'essentiel)