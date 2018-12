Que faire ce week-​​end au Luxembourg?

Un marché de Noël atypique à Dudelange

Le marché de Noël traditionnel et médiéval à Dudelange démarre ce vendredi. À ce titre, la Forge du Sud continue à se démarquer en misant sur des nouveautés. Cette année, l’événement compte ainsi une nouvelle kermesse pour enfants, histoire d’étrenner la place Am Duerf inaugurée l’an dernier.

Effectuer un tour du monde à Luxexpo the Box

C’est un vrai tour du monde qui sera proposé au public par les 1 500 bénévoles du Bazar international ce week-end, à Luxexpo The Box. Les visiteurs pourront goûter du saumon irlandais, du fromage néerlandais, acheter de la déco de Noël scandinave, ou encore échangeront avec des résidents issus de pays proches ou plus lointains comme l’Égypte, l’Australie, la Mongolie. Plus de 28 000 visiteurs sont attendus et 59 nations seront représentées.

Charlie Winston présente son 4e album à la Rockhal

Le chanteur britannique Charlie Winston, connu notamment pour son single «Like a Hobo», va se produire dimanche soir sur la scène de la Rockhal. Il présentera son 4e album, sorti en septembre dernier, qui se compose de titres festifs, mais aussi de ballades. «J'aime les ambiances différentes, c'est naturel pour moi», confie Charlie Winston.

«The Weekend», de Charlie Winston:

Un concert gratuit et des animations pour le Téléthon

Le Téléthon démarre ce vendredi au Conservatoire de la ville de Luxembourg. L'objectif est de récolter des dons pour lutter contre les maladies rares. Un concert gratuit sera donné. Samedi, des animations sont prévues à la Gëlle Fra. Jusqu’en avril, membres des Lions Clubs et particuliers organiseront des actions.

L'art contemporain à l'honneur

L’art contemporain prend ses quartiers à Luxexpo The Box, jusqu’à dimanche. La 3e édition de la Luxembourg Art Fair regroupe plus de 80 galeries internationales, pour 4 000 œuvres exposées. Peinture, sculpture, ou encore céramique et photographie... différentes techniques seront représentées, tout comme les nombreux courants de l’art contemporain des années 50 à nos jours.

Vegedream en showcase à Luxembourg

Il a squatté des semaines durant les charts avec son tube «Ramenez la Coupe à la maison». Le rappeur Vegedream sera dans la capitale pour un showcase, samedi, au M Club, à Luxembourg-Ville.

Des milliers de vêtements à prix réduits à Soleuvre

Un vide-dressing géant, sur deux jours, se tient ce week-end à Soleuvre. Samedi, les vêtements pour enfants seront mis en vente, et le lendemain, cela sera au tour de ceux pour femmes et hommes. Des milliers d’articles à petits prix sont annoncés. De la petite restauration et des animations sont également prévues. Près d’un millier de visiteurs sont attendus sur le week-end.

Un concert pour «échapper à la pop de touristes»

The Prodigy est de retour avec un septième album, qu'il jouera samedi à la Rockhal. Le groupe d'électro britannique jouera des chansons à la fois «old school et modernes». En outre, comme l'illustre leur titre «No Tourists», il propose au public «d'échapper à cette pop de touristes, cette pop paresseuse qui nous entoure».

Une pièce de théâtre à Differdange

La troupe de théâtre de Differdange joue la pièce en luxembourgeois «De Bretzert», dans laquelle Jupp voit sa vie bouleversée. Des séances ont lieu samedi, à 20h, et dimanche, à 18h, au théâtre de Differdange.

(L'essentiel)