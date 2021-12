Placé en détention après avoir menacé les ministres

«La police judiciaire a réussi à identifier un suspect», a indiqué le parquet, dans un communiqué transmis vendredi. «La personne en question a été arrêtée et présentée ce matin au juge d'instruction. L'homme de 37 ans «a été entendu sur les faits qui lui sont reprochés et a ensuite été inculpé par le magistrat instructeur».

Le parquet indique qu'«un mandat de dépôt a été émis» et que l'auteur présumé est donc aujourd'hui en détention préventive au Centre pénitentiaire de Schrassig (CPL).

«L'enquête poursuit son cours», a conclu le parquet. Elle concerne des lettres de menaces adressées cet été notamment à Xavier Bettel et Paulette Lenert, et une lettre de menaces plus récente visant également le Premier ministre et la ministre de la Santé ainsi que d'autres personnes.

(mc/L'essentiel)