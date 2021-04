«On se croirait aux sports d'hiver, sans la neige»

De la vie dans les restaurants! Après des mois d’hibernation forcée, en raison des mesures sanitaires liées au Covid-19, les restaurants ont enfin pu retrouver une activité au Luxembourg avec l’ouverture des terrasses. Même si au niveau de la rentabilité, c’est encore compliqué, ça fait un bien fou aux restaurateurs et aux clients.

Ils sont venus en famille pour fêter l’anniversaire de la maman. Grosses vestes sur le dos, bonnets sur la tête et plaids sur les jambes. Et malgré la neige fondante qui tombait sur Rombach-Martelange, ce dimanche, ils ont passé un bon moment. «On en profite», se félicite Arthur François, originaire de Bastogne. «C’est un vrai soulagement et ça fait du bien de ressortir. On espère plus de liberté dans les semaines à venir, mais on ne se fait pas trop d’illusions non plus. On sait que ça peut refermer à tout moment, alors on en profite. On a de la chance d’être là, malgré la neige fondante. C’est symbolique aussi, car on est là pour soutenir les restaurateurs».

«On est content de retravailler, même si au niveau rentabilité, c’est un peu compliqué», reconnaît Fabian Henneaux, gérant du restaurant « Il Diablo», route de Bigonville. «On est très contents d’accueillir nos clients et c’est une vraie lueur d’espoir pour la suite. On espère que Monsieur Bettel va nous ouvrir tout rapidement. On doit rester optimistes». Avec huit chauffages et un gros soleil, l’établissement n’a pas lésiné sur les moyens. «Il fait relativement bon et on propose aussi des plaids», indique le patron. «Les gens sont bien équipés et sont venus avec leurs propres manteaux. On se croirait un peu aux sports d’hiver, sans la neige. On a vendu beaucoup de viande, car les gens ont mangé beaucoup de pâtes et de pizzas à emporter les derniers mois».

Même son de cloche à quelques mètres de là, au café «Op der Trap». «On peut parler d’un effet «ouverture de terrasse» à Rombach-Martelange», souligne Kévin Huberty, un des deux patrons. «Les gens ont envie de se promener, de boire un verre, il y a un effet positif. Et pour le bien de tout le monde, on espère que ça va encore s’améliorer dans les semaines à venir. Des habitués sont revenus, de même que des clients d’un peu partout. Martelange est sur la frontière des deux pays, alors on a les Luxembourgeois et les Belges. Les gens commencent avec un café, mais ça se termine quand même avec une bonne bière spéciale».

«Je suis venu spécialement ici pour l’ouverture des terrasses et pour boire une bière», se félicite Rob Leenaert, originaire de Turnhout en Belgique, à 217 km de Martelange. «Il fait mauvais, mais je suis très très content de pouvoir être en terrasse. Même une bière luxembourgeoise passe très bien».

(Frédéric Lambert / L'essentiel )