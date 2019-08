Mertert est aussi fâchée de perdre son guichet CFL

«Nous jugeons indispensable que le guichet CFL de la gare de Wasserbillig reste ouvert au-delà du 1er mars 2020», tonnent les responsables de la commune de Mertert, dont fait partie la localité de Wasserbillig. Comme celui de nombreuses autres gares, les guichets de Wasserbillig doivent fermer avec l'entrée en vigueur l'an prochain de la gratuité des transports publics (en seconde classe). Seuls resteront ouverts les guichets de Luxembourg-Ville, Belval et Esch-sur-Alzette. Une décision qui choque Mertert et contre laquelle la commune d'Ettelbruck avait elle aussi protesté.

Du côté de Mertert, le collège échevinal LSAP composé du bourgmestre Jérôme Laurent et des échevins Nadine Lang-Boever et Lucien Bechtold, a écrit au ministre Déi Gréng de la Mobilité, François Bausch, pour protester contre la manière dont les choses ont été faites. Le élus font part de leur «profonde déception concernant cette décision prise unilatéralement» et qui «ira à l'encontre de l'intérêt des nombreux utilisateurs» du train. Pourtant, les services communaux avaient écrit aux CFL et au ministère et personne «n'a contredit notre analyse ou refusé nos propositions. Nous avions déposé une totale confiance en vous et en vos services. Notre courrier est resté lettre morte», ajoutent les élus.

«Un agent de surveillance sera insuffisant»

Selon eux, la commune et la gare/pôle d'échange de Mertert/Wasserbillig sont «un point d'entrée dans notre pays» et la population de Mertert doit croître dans les années à venir. «L'information détaillée sur les produits et prix offerts par les CFL ne peut se faire que par un agent spécialisé. L'information et l'orientation des clients par un agent de guichet est d'autant plus nécessaire que les grands travaux sont prévus dans les années à venir», avec notamment la construction d'un P+R, une rénovation de la gare de bus, des travaux sur les voies ferrées...

Or, «un seul agent de surveillance sera insuffisant pour faire face à l'augmentation des tains et voyageurs en gare de Wasserbillig», qui «joue un rôle central pour une gestion optimale des flux vers le Luxembourg, notamment Luxembourg-Ville, et vers l'Allemagne».

(jw/L'essentiel)