L'emploi en net regain au troisième trimestre

Bonne nouvelle pour l'économie du Luxembourg: au 3e trimestre, l'emploi salarié a augmenté d'1,4% par rapport au trimestre précédent et la hausse atteint 1,9% sur les douze derniers mois. Les activités spécialisés et services de soutien ont même progressé de 4,6% par rapport au 2e trimestre 2020, indique ce vendredi le Statec. Après les effets désastreux causés par la crise sanitaire, la reprise semble donc en bonne voie.

Dans le détail, l'administration et les autres services publics (+5,2% sur un an) et les activités de construction (+3,9% sur un an) sont les secteurs qui ont le mieux tiré leur épingle du jeu. Les bâtiments résidentiels et non résidentiels ont boosté la branche «construction», souligne encore l'institut des statistiques. En revanche, la conjoncture est toujours difficile pour les activités de l'industrie (-0,7%) et autres activités (-0,2%) qui ont enregistré une baisse du nombre de salariés par rapport au deuxième trimestre.

Ce sont les salariés frontaliers - et en particulier les frontaliers français - qui ont le plus profité de cette reprise. Leur nombre a augmenté de 2% par rapport au 2e trimestre (+2,6% pour les frontaliers français), alors que la hausse s'est limitée à 0,9% pour les salariés résidents.

(pp/L'essentiel)