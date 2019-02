Ils lancent un appel aux jeunes pour le climat

Suite à l’appel à «une grève globale des jeunes pour le climat» le 15 mars, lancé par la Suédoise de 16 ans, Greta Thunberg, militante connue pour ses manifestations tenues à Stockholm, les lycéens du groupe «Youth for Climate» ont décidé de joindre la cause. Elise, Raphaëlle, Joana, Silvia, Sara et Ben, veulent inspirer les jeunes luxembourgeois à agir en faveur de l’avenir du climat. «Nous devons attirer l’attention des adultes, dont les politiciens, et faire entendre nos voix», ont-ils expliqué ce jeudi dans les locaux des Frères des Hommes à Luxembourg.

«Actuellement, nous contactons les lycées pour que les élèves aient le droit de quitter l’école pour manifester», note Silvia. «Youth for Climate» espère pouvoir rassembler «au moins 3 000 personnes». «Nous essayons de prendre les jeunes par l’effet de tendance. S’ils se disent que c’est “cool” de s’engager pour le climat, on pourra compter avec leur soutien», ajoute Elise.

Pourtant, ce n’est pas gagné d’avance. Tous leurs pairs ne partagent leur conscience du changement climatique. «Je ne me pose pas trop de questions sur l’état du climat. Il faudrait peut-être en parler plus dans les écoles», estime Amanda 17 ans, croisée en centre ville. Plus loin, Daniela, 19 ans, explique ses difficultés à s’engager: «Il y a beaucoup d’habitudes à changer et je ne me sens pas prête de le faire».

(Ana Martins et David Roberto/L'essentiel)