Citrouilles et fantômes en force sur les réseaux

Les célébrations d'Halloween seront bel et bien de retour cette année au Luxembourg et force est de constater que la température commence sérieusement à monter sur les réseaux sociaux où de nombreux internautes laissent éclater toute leur imagination!

La belle lumière des derniers jours a permis à certains créatifs de nous proposer de belles et courtes séquences qui semblent faire mouche auprès d'un large public. Citrouille vissée sur la tête et petit fumigène à portée de main, Evgeniia s'est promenée dans un bois du Grand-Duché avec une robe mauve du plus bel effet. Son petit pas de danse sur le titre «Spooky Scary Skeletons» d'Andrew Gold fait le reste et devrait certainement vous donner des idées de déguisement et de playlist pour les festivités qui s'annoncent.

Plus fun et moins effrayant, Miyo, un family concept store installé à Strassen, propose, à deux pas de la capitale, un atelier intitulé «mini piñata Spooky» pour les 5 à 10 ans. Pour la somme de 35 euros par enfant, en luxembourgeois, en français ou encore en anglais, il est ainsi possible de fabriquer une mini-piñata (objet creux qui prend la forme d'une figurine) sous la forme d'un fantôme ou d'une citrouille.

Dans les crèches du Luxembourg, aussi, on se prend largement au jeu en préparant les festivités d'Halloween. Dans le nord du pays, les crèches et les foyers de jour «Butzemillen» divulguent ainsi depuis plusieurs jours les nombreux petits bricolages réalisés avec les enfants pour l'occasion. Et quelque chose nous dit que les tout petits n'ont pas fini de s'éclater et de s'effrayer, avant d'avaler de petits bonbons par milliers.

