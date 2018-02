Les professionnels du BTP veulent plus de décharges

Selon le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics, il existe un déficit de décharges dans le pays. Quatre permettent actuellement aux entrepreneurs du secteur de déposer leurs déchets inertes et de s’en aller à vide, à Nothum, Hosingen, Colmar-Berg et Sanem. Dans les autres, il faut recharger la quantité équivalente de matières avant de repartir.

«Si l’entrepreneur a besoin de ces matériaux, il n’y a pas de souci, mais ce n’est pas souvent le cas», détaille Pol Faber, secrétaire général du Groupement. Pour un chantier comme celui d’un centre commercial, cela représente 600 000 tonnes de terre excavée, soit 30 000 camions à faire circuler. Pour une maison unifamiliale, c’est environ un millier de tonnes.

Au final, quelque 8 millions de tonnes d’excavation sont extraites par an au Luxembourg. En tenant compte des distances parcourues par les camions pour se rendre aux décharges accessibles sans conditions, le Groupement estime que 24 millions de kilomètres sont parcourus par an.

Au rythme des constructions actuelles et des besoins à venir, il faudrait huit nouvelles décharges réparties équitablement sur tout le territoire pour limiter les trajets.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)