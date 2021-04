780 000 euros pour une maison «écologique»

Un lotissement de seize maisons à énergie positive «en pleine nature et à proximité des centres d’activités». C’est la promesse de la commune de Saeul, à l’ouest du Grand-Duché, qui a présenté, ce mardi matin, son projet «Solar Community Schwebach».

À 15 minutes de Mersch, à 20 minutes d’Ettelbruck et d’Arlon, et à 30 minutes de la capitale, le projet devrait séduire un large public désireux de s’établir à la campagne dans seize surfaces habitables comprises entre 130 mètres carrés et 225 mètres carrés.

Plus de 780 000 euros

De conception moderne et innovante, le lotissement se présentera comme un quartier sans voiture au bénéfice des piétons et des enfants. Des parkings seront néanmoins accessibles à 100 mètres des maisons et l’offre de transport en commun à proximité est qualifiée «d’excellente» par la commune de Saeul.

Autre objectif pour le moins ambitieux: grâce à la production solaire, assurer une couverture directe jusqu’à 80% de la consommation énergétique du lotissement de seize maisons. Des installations photovoltaïques se trouveront sur chaque maison qui seront également équipée de pompes à chaleur géothermique pour produire de la chaleur et de l’eau chaude. Pour devenir propriétaire d’une de ses seize maisons, il vous restera à débourser entre 780 000 euros et 1 150 000 euros.

