La N10 refaite sur 4 km pour 4 millions d'euros

Les travaux se sont terminés avec deux bonnes semaines d'avance et la route est rouverte à la circulation depuis vendredi, après d'importants travaux de réaménagements entre Dasbourg-Pont et Marnach, indiquent ce lundi les Ponts et Chaussées. Les travaux sur 4,22 km de N10 auront coûté en tout 4 millions d'euros.

Plus large, le nouveau tracé met l'accent sur la sécurité, avec une largeur de six mètres et des surlargeurs dans les virages en épingle. Une glissière de sécurité a été installée et la sécurité des motards a été prise en compte. Ces derniers bénéficient désormais, comme sur la N25 et le CR342, d'un marquage au sol supplémentaire pour les aider à négocier les virages et se maintenir à bonne distance du milieu de la route, pour éviter les collisions avec d'autres véhicules circulant dans l'autre sens.

Si les travaux ont été effectués plus vite que prévu, leurs débuts avaient été retardés par des audits de sécurité, mais aussi par des évaluations des incidences de la route sur la nature, le tronçon routier étant situé dans des zones de protection Natura 2000 pour les «habitats» et les «oiseaux».

(L'essentiel)