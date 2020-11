«On veut une baisse vraiment significative»

«Aujourd'hui (NDLR: vendredi), on ne peut qu'espérer des chiffres en chute», samedi et dimanche. «Mais c'est très difficile de se fixer, ça change de jour en jour», soupire le Premier ministre Xavier Bettel. L'échéance fixée par le gouvernement pour introduire de nouvelles restrictions, comme la fermeture des bars et restaurants, entre autres, tombe lundi. «Ce qu'on veut, c'est une baisse vraiment significative».

Pas de déprogrammation générale des interventions à l'hôpital



Pour l'heure, les hôpitaux n'ont pas procédé à une déprogrammation générale des interventions chirurgicales non urgentes programmées, assure le Premier ministre. Chaque hôpital doit analyser, au cas par cas, pour chaque patient individuel, les soins qui doivent être reportés et ceux qui peuvent être prodigués dans l'immédiat.

Si les chiffres de ce vendredi semblent un peu encourageants, avec 519 infections, ceux publiés mercredi (891 cas, un record) et jeudi (670 cas) restent inquiétants. Le gouvernement tranchera donc lundi et, s'il le faut, la Chambre des députés pourra voter les nouvelles restrictions et fermetures. «Je sais que c'est dramatique pour ceux que ça concerne», souffle le Premier ministre, qui explique ses décisions.

«Pour pouvoir mieux vivre après»

«On a des disponibilités dans les hôpitaux qui ne sont pas illimitées», rappelle le chef du gouvernement. «Aujourd'hui, quand on dit qu'on a presque la moitié d'occupation des soins intensifs, il ne faut pas oublier qu'on n'a pas que des patients Covid, au Luxembourg». Actuellement, 41 patients Covid sont traités en soins intensifs au Grand-Duché.

«Je ne peux pas vivre dans un pays où on dit qu'il n'y a plus de place pour les autres qui ont besoin de soins intensifs», martèle Xavier Bettel. «Donc on est obligés, comme on ne voit pas de baisse significative dans les hôpitaux, de prendre des mesures pour trois semaines. Dans d'autres pays c'est un confinement complet, ici on continue à pouvoir vivre, mais on doit se donner certaines restrictions pour pouvoir mieux vivre après».

Le Premier ministre explique que les spécialistes ont recommandé au gouvernement de se donner de la marge en faisant baisser les courbes de la pandémie, alors que le pays est sur un plateau à un niveau élevé, depuis trois semaines. «Si on part de 600, 700, 800 cas par jour et qu'on a une augmentation forte, on n'y arrivera plus, du jour au lendemain».

(jw/L'essentiel)