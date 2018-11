«Rien ne vaut la sensation de tenir un livre»

« La foire du livre est parfaite pour quelqu’un comme moi. Je suis difficile à satisfaire. Ici il y a énormément de choix en matière de genres littéraires », raconte Tom, visiteur aux Journées du livre.

Du choix, il y en a parmi les 236 stands et 838 mètres d’étalage réunis au Centre culturel Prince Henri à Walferdange pour la 24ème édition des «Walfer Bicherdeeg». Une panoplie de romans, biographies, bd et livres d’enfants, locaux et étrangers, sont exposés pour les 12.000 visiteurs attendus le week-end. Des animations ainsi que des séances de lecture ont lieu tout au long du week-end pour divertir grands et petits.

Les maisons d’éditions n’ont pas raté le rendez-vous pour promouvoir leurs dernières œuvres fraîchement imprimées. C’est également le moment de se faire dédicacer son livre par l’auteur en personne. Les vendeurs d’occasion, eux aussi, se sont pointés à la foire du livre pour revendre des classiques stockés dans leurs greniers.

«Rien n'est équivalent à la sensation de tenir un livre entre ses mains. L’e-book devient de plus en plus populaire mais il ne remplacera jamais le livre imprimé», s’exclame Gérard, pensionné et collecteur de livres retraçant l’histoire du Luxembourg. «Il y a des choses que la technologie ne pourra pas remplacer», assure-t-il.

(Ana Martins/L'essentiel)