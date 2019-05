«Les dégâts sont très importants à l'intérieur»

«De l’extérieur on ne se rend pas compte, mais dans le bâtiment les dégâts sont très importants», confiait samedi midi, à L’essentiel, la bourgmestre de la capitale Lydie Polfer. Au lendemain de l’incendie qui a touché un immeuble de la place Guillaume II, et après une soirée de surveillance, l’heure est au premier bilan. «Les flammes ont brûlé le toit qu’il faudra refaire entièrement, et rendu impraticable cinq logements du deuxième et troisième étage», développe Lydie Polfer.

Le rez-de-chaussée et le 1er étage, occupés par la Brasserie Guillaume, ont également été abîmés par l’incendie et l’eau utilisée par les pompiers. «Le feu a pris dans la cuisine de la Brasserie et s’est propagé jusqu’au toit par la hotte», confirme l’édile. Dès vendredi soir, plusieurs habitants, dont une dame âgée «habitant là depuis 18 ans», ont été relogés chez des proches ou à l’hôtel. Pris en charge par la Ville qui est propriétaire du bâtiment. Et Lydie Polfer de glisser qu’il faudra sans doute plusieurs semaines, le temps des procédures et des travaux, avant que ces résidents ne réintègrent leurs logements.

«Pas n’importe quel restaurant»

La Brasserie Guillaume, véritable institution, est également fermée pour une durée indéterminée. «Il n’y a pas d’électricité, la cuisine est à refaire. Tout cela est très triste», explique encore Lydie Polfer. Sentiment partagé par un ancien employé de la Brasserie Guillaume, qui travaille désormais pour un concurrent: «Tout le monde en parle, ça fait bizarre. Ça met un coup de voir ce restaurant fermé un samedi».

Non loin de là, Renzo Bellanima gère un autre restaurant, le Delirio Culinario. Vendredi après-midi, il a assisté au ballet des pompiers et des policiers: «Je n’avais jamais vu ça, c’était impressionnant. Je pense à mon confrère que je connais, et ses employés. C’est catastrophique, la Brasserie Guillaume ce n’est pas n’importe quel restaurant».

(Nicolas Chauty/L'essentiel)