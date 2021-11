3% des fumeurs grillent plus de 20 cigarettes par jour

Le Luxembourg est l'un des pays de l'UE qui compte le moins de fumeurs quotidiens, par rapport à sa population âgée de 15 ans et plus. C'est ce qu'indique une étude d'Eurostat pour l'année 2019. Ainsi, leur part au Grand-Duché était de 10,5%. Seules la Suède (6,4%) et la Finlande (9,9%) affichent un pourcentage inférieur. En comparaison, la Bulgarie (28,7%), la Grèce (23,6%) et la Lettonie (22,1%) figurent en haut du classement.

Dans le détail au Luxembourg, 11,7% des hommes et 9,2% des femmes fument, soit une moyenne de 10,5% de la population. En outre, 7,5% fumaient moins de 20 cigarettes par jour et 3% en fumaient 20 ou plus.

Proportion de fumeurs quotidiens en 2019, par sexe (source: Eurostat)

À noter que les résultats de cette étude sont assez différents de ceux de TNS Ilres. L'institut de sondage notait ainsi que les fumeurs quotidiens au Luxembourg représentaient en 2019, 17% de la population. «Cet écart peut s'expliquer par la période de l'enquête, explique Tommy Klein, directeur du service client à TNS Ilres. Dans notre étude, les personnes interrogées étaient suivies pendant un an, alors qu'Eurostat recueille des réponses à un instant T». Tommy Klein ajoute que les résultats peuvent aussi varier selon la taille de l'échantillon de personnes interrogées.

Proportion de fumeurs quotidiens en 2019, avec le niveau de consommation (source: Eurostat)

(ol/L'essentiel )