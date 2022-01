La Pat’Patrouille crève l’écran à la Cloche d’Or

Oubliez les pleurs et les craintes avant de rencontrer saint Nicolas ou le père Noel, avec la Pat'Patrouille, ce n’est que de l’impatience et du bonheur. Le centre commercial La Cloche d’Or a visé juste, ce samedi et ce dimanche, en invitant les enfants et leurs familles à venir faire une photo avec Chase et Stella, deux des personnages phares de la série d’animation, lancée en 2013 et depuis, diffusée dans le monde entier.

«On n’est pas venus uniquement pour la Pat'Patrouille», rigole d’emblée Violaine venue de Nollevaux, dans la commune belge de Paliseul, «mais aussi pour faire un peu les magasins. Faire une photo pour notre fille, avec les personnages, ça nous a motivés à venir ici. Tia aura bientôt quatre ans et on va faire la file pendant près d’une heure. Elle aura sa petite photo, elle leur fera un petit «check» et puis elle sera contente. C’est un dessin animé qu’elle regarde régulièrement. C’est chouette, car c’est fait pour les petites filles et les petits garçons. Elle adore les peluches».

«C'est vraiment son dessin animé préféré»

Entre 800 et 1 000 personnes s’étaient déjà présentées le samedi 8 janvier 2022. Elles étaient encore plus ce dimanche, nous a confié un membre de l’organisation. «C’est énorme et c’est la première fois que je vois ça», a-t-il ajouté. «Les mascottes marchent très bien et c’est la première fois que je vois autant de monde dans un centre commercial. On entend vraiment parler toutes les langues, et dans nos mascottes, la même personne enchaîne 30 minutes de passage et 30 minutes de pause. À raison de six passages dans la journée. Physiquement, c’est dur.»

Mais pour les petites filles et les petits garçons, ce n’est que du bonheur. «La file est énorme», ne peut que constater Alexandra d’Alzingen. «C’est trop pour nous, mais pour notre fils, Victor, même les voir de loin, c’est bien, car c’est le seul dessin animé qu’il regarde à la TV depuis deux ans». «Nous venons du Monténégro et nous sommes actuellement en vacances au Luxembourg», nous indique Dyna. «Pour notre fille, nous attendons depuis longtemps, juste pour voir les personnages de la Pat'Patrouille. C’est vraiment son dessin animé préféré et elle dort même avec les peluches des personnages».

(Frédéric Lambert / L’essentiel)