Un risque de gastro à cause d'huîtres et de moules

Alerte à la gastro-entérite. Le gouvernement indique plusieurs produits de moule et d'huîtres provenant de la Baie du Mont-Saint-Michel (France) ont été retirés de la vente dans les magasins Auchan* et Cora** au Luxembourg, car les personnes qui les consommeraient risqueraient d'attraper le virus.

Les produits concernés



Auchan: Les «moules de Bouchot Saint Michel AOP en barquettes» de la société «Cultimer», les «moules de Bouchot du Mont Saint Michel AOP en sac de 15 kg», les «barquettes de moules de Bouchot AOP du Mont Saint Michel», les «moules de Bouchot Label Rouge» et les «huîtres creuses de Cancales tous calibres» de la société «Mytilimer».



Cora: «Les moules de Bouchot de la baie du Mont Saint Michel AOP sachet de 1,4 kg» et «LS HUITRE FINE N°3 CANCALE CORA 2 DZ».

En effet, des cas humains de norovirus (Le norovirus est la cause la plus courante de gastro-entérite et de diarrhée dans les pays développés) survenus après consommation d’huîtres ont été détectés en provenance de cette zone.

«Une distribution plus large ne peut être exclue et d’autres mollusques bivalves provenant des zones mentionnées ci-dessus peuvent être concernés, avertit le Commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude, et à la sécurité alimentaire. Les produits en question ont été retirés de la vente dans les magasins concernés, mais une partie des produits a été vendue au consommateur final».

(L'essentiel)