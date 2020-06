Un foyer de contamination au Luxembourg?

S'agit-il d'un simple rebond temporaire ou le résultat d'un «cluster»? La question est sur toutes les lèvres alors que le nombre d'infections au Covid-19 progresse à une vitesse exponentielle depuis plusieurs jours au Luxembourg. Alors que le nombre de tests positif quotidiens ne dépassait pas la quinzaine depuis plusieurs semaines, la courbe d'infection a subitement accéléré depuis 3 jours.

11 infections jeudi, 22 vendredi et 44 ce samedi, chaque jour le nombre de contamination double. Le Luxembourg n'avait plus connu autant d'infections en 24h depuis le 14 avril, au cœur de l'épidémie. Un chiffre d'autant plus inquiétant que l'augmentation qui ne résulte pas d'un plus grand nombre de tests réalisés. Au contraire, 3 506 dépistages ont été effectués samedi, contre 5 696 vendredi (soit 2 190 de moins!).

«Trop tôt pour savoir s'il s'agit d'un "cluster"»

Autant dire que la situation est prise très au sérieux par le ministère de la Santé qui «observe de très près ces chiffres». Pour autant, la direction de la Santé ne se laisse aller à aucune conclusion hâtive pour le moment. «Il est trop tôt pour savoir s'il s'agit d'un "cluster" ou de différentes personnes contaminées à plusieurs endroits. Le "tracing" est en route et nous en saurons plus la semaine prochaine», explique le ministère à L'essentiel.

L'hypothèse d'un «super-contaminateur» n'est pas à écarter non plus, sachant que certaines personnes contaminent beaucoup plus que d'autres sans le savoir. «Un malade peut infecter 75 autres personnes», précise le ministère de la Santé, qui prévoit d'organiser un point-presse en milieu de semaine ,«histoire d'avoir suffisamment de recul pour fournir des réponses».

«La moitié sont asymptomatiques»

D'après un médecin des Hôpitaux Robert Schuman également sollicité par L'essentiel, la moitié de ces nouveaux cas identifiés sont des malades asymptomatiques. «Reste à savoir s'il s'agit d'une nouvelle vague ou juste d'une période transitoire».

En attendant, chacun s'interroge sur les raisons de cette résurgence de l'épidémie. Les conséquences d'une reprise trop rapide de l'activité? Un relâchement au niveau des gestes barrières? Des regroupements trop importants (manifestations, soirées, fêtes)? «Le déconfinement amène forcément les gens à avoir plus de contacts», explique le médecin, qui évoque également la saisonnalité. «Le virus circule encore, mais moins qu'en période froide. La même chose en automne/hiver serait catastrophique», conclut-il.

(Thomas Holzer/L'essentiel)