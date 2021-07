Ils vont travailler pendant le congé collectif

Les vacances approchent pour les salariés des entreprises du bâtiment et du génie civil, mais aussi pour les sociétés de travaux d'installation sanitaire, chauffage et climatisation. Le congé collectif estival est en effet prévu dès ce vendredi soir, pour le bâtiment et le génie civil et à partir de lundi, pour les autres. Il dure jusqu'au dimanche 22 août inclus. Toutefois, les intempéries de ces dernières semaines ont conduit les autorités à accorder des dérogations, même pour des demandes introduites tardivement, indique l'Inspection du travail et des mines (ITM) ce mercredi matin.

Pour les installateurs sanitaires et chauffagistes, certains travaux comme des travaux de dépannage, de maintenance ou de réparation pourront être effectués en août, avec l'accord de la délégation du personnel et des salariés concernés. Dans le bâtiment et le génie civil, des travaux urgents, ou à mener dans les écoles et les usines à l'arrêt peuvent avoir lieu.

79 chantiers urgents

Pour obtenir une dérogation au congé collectif, les entreprises doivent obtenir l'accord de la délégation du personnel et des employés concernés. Et une commission comprenant des membres des syndicats, des représentants des employeurs et une personne de l'ITM tranche la question. Cette année, 223 demandes ont été traitées. Et 148 ont été accordées, dont 79 pour des chantiers urgents, 47 pour des chantiers dans des écoles et 22 pour des chantiers dans des usines.

S'y ajoutent 38 demandes pour des travaux et chantiers qui n'étaient pas soumis au congé collectif et qui n'avaient donc pas besoin d'accord de la commission, et 37 demandes rejetées. L'ITM prévient qu'elle fera des contrôles cet été, avec les douanes et la police. «Ces autorités peuvent à tout moment arrêter les travaux des entreprises ne disposant pas d'une autorisation» pour travailler en août.

(L'essentiel)