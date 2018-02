Quatre centimètres de neige et c'est le chaos!

Pourtant prévenus bien à l’avance que la neige tomberait en abondance très tôt ce mardi matin, les automobilistes se rendant au travail se sont retrouvés piégés sur les axes principaux. Pris au piège de bouchons de plusieurs dizaines de kilomètres, certains n’ont pas manqué de maudire les Ponts et Chaussées, les blâmant en partie pour les routes enneigées.



Et pourtant, au dépôt principal de Bertrange, les Ponts et Chaussées étaient prêts. «110 engins de salage sont sortis entre 2 h 35 et 4 h 30 pour répandre du sel en prévention des chutes de neige», ont réagi les Ponts et Chaussées. «Puis, dès le début des chutes de neige, les engins de salage sont sortis et ont poursuivi jusqu’en fin d’après-midi le contrôle et le déneigement des routes», ont-ils ajouté.





Pause jusqu'à samedi

Ce mardi, il était ainsi plus facile de prendre un avion, à condition de parvenir jusqu’à l’aéroport du Findel dans les temps. En effet, aucun vol n’a été retardé en raison des conditions climatiques. Idem sur le rail, où aucun incident n’a été déclaré par les CFL.



Les précipitations devraient désormais prendre une pause jusqu’à samedi. Mais un froid glacial s’invite sur le Grand-Duché. Le mercure va encore plonger avec des pointes à -5 °C voire -6 °C dans la nuit de mercredi à jeudi. Les températures ne devraient pas dépasser 3 à 4 °C jusqu’à samedi, selon MeteoLux, qui ne prévoit plus de chutes de neige d’ici la fin de la semaine.





(Patrick Théry/L'essentiel)