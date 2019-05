Trois cambrioleurs en fuite après un vol à Bridel

Les faits se sont produits dans la nuit de vendredi à samedi, rue John Fitzgerald à Bridel. La police grand-ducale a surpris trois individus en train de commettre un cambriolage dans une maison. Les malfrats ont d'abord pris la fuite à pied avant de s'échapper à bord d'une Audi RS6 grise immatriculée BR4676, munies de plaques volées, précise la police.

Les policiers ont pris en chasse les cambrioleurs qui ont d'ailleurs légèrement endommagé un véhicule de la police lors de la course poursuite. Arrivés à Reichlange, les individus ont abandonné leur voiture et pris la fuite à pied, réussissant à échapper aux fonctionnaires.

Sales et mouillés

Selon la description de la police, deux des cambrioleurs mesurent environ 1,75 mètre, portent des casquettes de baseball et avaient le visage masqué à l’aide d’un foulard. L'un d'eux portait une veste kaki. Le troisième délinquant mesure environ 1,80 mètre, était plus corpulent que les deux autres et était vêtu de vêtements sombres.

Les fuyards sont susceptibles d'être sales et mouillés en raison des conditions de leur fuite. La police demande à toute personne qui détiendrait des informations à leur sujet de contacter le 113.

(pp/L'essentiel)