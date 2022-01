Du lourd sur les scènes du pays en 2022

LES TEMPS FORTS DE 2022

Après deux années de disette, ou presque, les programmateurs ont à cœur d’offrir un menu riche aux amateurs de concerts. Des temps forts se dégagent d’ici à l’été. Le festival Usina 22 accueillera les rockeurs Kings of Leon le 11 juin à Dudelange, tandis que Black Eyed Peas (15/06), Imagine Dragons (16/06) et The Killers (10/07) se produiront devant la Rockhal, à l’open air de Belval.

Kings of Leon sera à voir devant la Rockhal.

LES NOUVELLES DATES

Parmi les shows annoncés ces derniers mois, les Francofolies d’Esch (du 8 au 12 juin), avec Damso et PNL, ou les concerts des rockeurs Måneskin (12/02), du prodige R’n’B The Kid Laroi (13/04) ou de One Republic (21/04) ont des chances de remplir la Rockhal.

Damso se produira aux Francofolies d'Esch.

LES SHOWS REPROGRAMMÉS

Déjà prévus depuis un voire deux ans, les concerts des vétérans Die Fantastichen Vier (16/07) ou des pétillants Seeed (17/07) devraient déplacer les foules au Luxexpo Open Air. Début juillet, Snow Patrol (06/07), Ben Harper (11/07), Woodkid (12/07) ou Tom Jones (14/07) fêteront l’été à l’Abbaye de Neumünster. Enfin, les fans pourraient voir leur patience récompensée avec les shows attendus de Gims (10/02), Vianney (17/03), Maluma (28/03), Sting (29/03), Julien Doré (28/04), Gorillaz (26/06), Ozuna (02/07) ou Alicia Keys (15/07) à la Rockhal.

ROCK ET METAL À LA FÊTE

Avec Bullet For My Valentine (09/02), Gojira (01/02), Biffy Clyro (06/03), Evanescence et Within Temptation (24/03), Franz Ferdinand (14/04) ou Judas Priest (22/06) à la Rockhal, les fans de rock et de metal en auront pour leur argent ces prochains mois.

