Le Lëtzebuerg City Museum ne cesse de se renouveler

Projet inscrit dans le programme de Lydie Polfer quand elle a pris ses fonctions de bourgmestre en 1982, le Musée d'histoire de la ville de Luxembourg (ancien nom du Lëtzebuerg City Museum), a fêté ses 25ans. «Au départ, notre mission était de présenter l'histoire de la ville. Tout le musée était une exposition permanente. Le bas présentait l'évolution de la ville depuis le Moyen Âge, puis deux niveaux racontaient la vie des habitants aux XVIIIe et XIXe siècles», présente Guy Thewes, directeur du musée.

Désormais, les deux étages supérieurs sont consacrés aux expositions temporaires. Il y en a eu 79 en 25 ans et quelque 888 000 visiteurs. Pour en attirer de nouveaux et les faire revenir, il faut se renouveler. «Nous avons souvent changé la scénographie pour que l'esthétique soit dans l'air du temps. Déjà en 1996, nous avions des fauteuils interactifs où l'on pouvait consulter une banque d'images via un écran tactile. Aujourd'hui, on a une application mobile. On rêvait déjà en 1996 d'offrir davantage aux visiteurs et maintenant, on a les outils».

Le projet du musée pour les années à venir est «d'intégrer le public et les visiteurs dans la préparation des futures expositions, indique Guy Thewes. Ainsi, ils pourront fournir leur vision de l'histoire. On n'aura plus seulement le conservateur qui explique l'histoire et conçoit une exposition».

(Marion Mellinger/L'essentiel)