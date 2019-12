Les opérateurs attendent «le feu vert» pour la 5G

Un robot qui danse tout seul au rythme de la musique, la visite d'une ville en réalité virtuelle ou même des objets identifiés par un algorithme: les différents opérateurs présents à la Luxembourg 5G Conference ont rivalisé d'originalité pour présenter tout le potentiel offert par la nouvelle technologie. Avec, en filigrane, le même message pour chacun d'entre eux: ils sont prêts pour le déploiement de la 5G. La balle est désormais dans le camp du gouvernement, qui doit mettre en vente les fréquences «via une vente aux enchères», a confirmé le Premier ministre Xavier Bettel (DP). En parallèle, l'Administration de l'environnement et l'ITM (Inspection du travail et des mines) devront délivrer les autorisations nécessaires, suivant les études effectuées au niveau des émissions d'ondes.

Un débat épineux, compte tenu du manque de confiance d'une partie de la population. Xavier Bettel s'est voulu rassurant, indiquant que le Luxembourg disposait «de normes particulièrement strictes». La technologie a beau être nouvelle, «nous ne partons pas non plus dans l'inconnu», rassure Éric Krier, conseiller auprès du service média et communication du gouvernement. «Nous restons particulièrement vigilants. Mais d'après les études qui nous parviennent, il n'y a aucune raison d'arrêter le déploiement».

«Nous n'en sommes qu'aux travaux préparatoires»

Un déploiement qui devrait en toute logique s'effectuer dans le courant de l'année 2020. C'est en tout cas ce qu'attendent les opérateurs, qui misent pour certains d'entre eux sur le deuxième trimestre. «Le réseau a été déployé et les nouveaux smartphones arriveront normalement à cette date», glisse Thierry Iafrate, chief marketing officer chez Orange Luxembourg.

Le gouvernement se veut plus prudent et ne se risque pas à annoncer une date butoir. «L'Union européenne souhaite que les fréquences soient attribuées mi-2020. Mais nous n'en sommes qu'aux travaux préparatoires et à la phase de test», tempère Éric Krier.

