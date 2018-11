Une partie de l'A13 sera fermée mercredi soir

Le passage d'un convoi exceptionnel entraînera le barrage de l'autoroute A13 entre l'échangeur Differdange et le rond-point Biff, ce mercredi soir, entre 22h et minuit, annonce l'Administration des ponts et chaussées. Concrètement, l'autoroute sera fermée à la circulation sur cette portion, en provenance de la jonction de Lankelz et en direction de Pétange. De même, il ne sera pas possible de prendre les bretelles d'accès des échangeurs Sanem et Differdange en provenance du réseau secondaire et en direction de Pétange.

Le trafic en provenance de l’autoroute A4 et de la N37 (Ehlerange) et en direction de Pétange sera dévié à partir de l’échangeur Differdange via la N32, le CR110 et la N5 jusqu’au rond-point Biff.

Le trafic en provenance du CR175 (Niedercorn) et en direction de Pétange sera dévié à partir de l’échangeur Sanem via le CR110 et la N5 jusqu’au rond-point Biff. La circulation pourrait être perturbée en fin de soirée en raison des travaux nécessaires à la fermeture de l'autoroute, avertissent les Ponts et Chaussées.

(L'essentiel)