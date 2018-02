L'ancien député Carlo Meintz est décédé

Le DP déplore la perte d'un «grand homme politique». Carlo Meintz, ancien député-maire de Walferdange, est décédé à l'âge de 84 ans, a annoncé vendredi son parti politique.

Il avait dirigé la ville pendant 22 ans, d'abord entre 1967 et 1987, avant un retour entre 2000 et 2002. Il avait occupé son siège à la Chambre des députés entre 1974 et 1998, dont dix ans en tant que vice-président (1984-1994). Il avait également effectué un mandat de député européen, entre 1974 et 1979, rappelle le DP.

«Avec Carlo Meintz, nous perdons un homme politique compétent et apprécié», a indiqué l'actuelle présidente du DP Corinne Cahen dans un communiqué.

(L'essentiel)