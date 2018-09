Le Luxembourg bon élève pour l'enseignement

Selon le dernier rapport de l'OCDE «Regards sur l'éducation 2018», le Luxembourg investit des sommes considérables au niveau des enseignants, d'une part, et au niveau de l'éducation des jeunes, d'autre part. En comparaison avec d'autres pays de l'OCDE, les salaires des enseignants au Luxembourg arrivent en tête, suivis de près par ceux de l'Allemagne.

Avec des salaires annuels moyens de 93 679 euros dans le secondaire supérieur et le secondaire inférieur, et pouvant atteindre 83 524 euros dans le primaire, le Luxembourg se situe loin au-dessus de la moyenne de l'OCDE qui est de 40 264 euros (dans le secondaire supérieur), de 37 538 euros (dans le secondaire inférieur) et de 35 550 euros (dans le primaire).

Beaucoup de jeunes sont formés

En ce qui concerne les dépenses totales par élève, le Grand-Duché se distingue aussi. Les coûts les plus élevés sont essentiellement occasionnés par les écoles et le personnel enseignant mais aussi par les psychologues et les travailleurs sociaux, ainsi que par les projets de recherche éducative. Selon le ministère de l'Éducation, le Grand-Duché consacre 3,3% de son PIB à l'éducation, soit près de 17 256 euros pour un élève du primaire et environ 17 771 euros pour un élève du secondaire.

Par ailleurs, le Luxembourg compte un nombre élevé de personnes formées. Si l'on observe les chiffres des 25-34 ans sans formation professionnelle ni diplôme d'études supérieures, le Luxembourg se situe en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE. Seuls 13,87% d'hommes et 11,62% de femmes de cette tranche d'âge sont «non diplômés», selon le rapport.

(sb/L'essentiel)