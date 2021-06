Ivre, il provoque une collision et prend la fuite

Le festival des retraits de permis pour alcoolémie a commencé à 23h50 au Limpertsberg vendredi soir: les policiers ont été appelés pour une collision entre deux véhicules – complètement détruits dans l’accident – rue du Bois. Le conducteur responsable avait fui les lieux de l’accident. Les fonctionnaires l’ont retrouvé à son domicile et l’ont emmené au commissariat pour effectuer un test d’alcoolémie qui s’est révélé positif.

Un peu plus tard, vers 0h20, à Belval, une patrouille a remarqué une voiture qui circulait en zigzag à grande vitesse. Le conducteur a été intercepté rue de l’Arbed et il est lui aussi passé par la case test d’alcoolémie positif.

À Dudelange, vers 0h40, des policiers ont été intrigués par la conduite peu académique d’un automobiliste. Il a été rattrapé rue Edison et avait également dépassé la dose d’alcool autorisée.

Vers 4h15, à Differdange, au carrefour entre la rue de Soleuvre et la rue Woiver, les policiers ont remarqué un véhicule garé à la fois sur le trottoir et sur un passage piéton. Ils ont rappelé les règles au conducteur qui n’a visiblement pas apprécié et a démarré avant la fin du discours des forces de l'ordre. Les policiers l’ont suivi et ont voulu le contrôler. L’homme ne s’est pas montré coopératif et a commencé à insulter les agents. Il a été conduit au poste et le test d’alcoolémie s’est révélé là aussi positif.

(L'essentiel)