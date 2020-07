Des masques FFP2 doivent être retirés de la vente

L'Ilnas (Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services) lance un avertissement de sécurité et rappelle des masques. Il s'agit des masque FFP2 «Nanosilber Antimikrobielle Mund-Nasenshutz» de marque Hanvico, vendus notamment dans les pharmacies luxembourgeoises dans le contexte de la pandémie de coronavirus.

Selon l'Ilnas, en effet, ces masques lavables en tissu n'offrent pas toutes les garanties nécessaires. «Il n'est pas prouvé qu'ils remplissent les exigences d'un équipement de protection individuelle FFP2 et qu'ils protègent contre le virus», précise l'Ilnas. L'institut écrit aussi que les clients qui ont acheté ce masque «sont priés de ne plus l'utiliser et de l'éliminer avec les déchets ménagers». Ils pourront se faire rembourser à l'endroit où ils l'ont acheté sur présentation du ticket de caisse.

L'Ilnas précise aussi que les masques identiques qui ne portent pas la mention FFP2 ne sont pas concernés par le rappel.

