La grippe toujours à «un niveau très élevé»

«L'activité de la grippe est à un niveau très élevé» pour la semaine du 5 au 11 février, selon le bilan hebdomadaire du réseau Sentinelle, qui surveille de près l’évolution de l'épidémie hivernale. Après analyse des échantillons envoyés par les médecins du réseau, le Laboratoire national de la santé (LNS) a pu confirmer 80 nouveaux cas de grippe, à comparer aux 85 de la semaine précédente.

«La grippe A commence à redescendre», affirme Guillaume Fournier, scientifique en virologie et sérologie au LNS. «En revanche, la grippe B est encore en train de monter». La grippe B touche habituellement les plus jeunes. «Mais cette année, tout le monde peut l'attraper. 50% des patients ont moins de 18 ans, 50% sont un peu dans toutes les tranches d'âge». Quant à savoir quand l'épidémie commencera à reculer, c'est difficile à prévoir. «La grippe B va prendre le dessus. Mais on ne sait pas si elle va continuer à grimper ou si elle est à son pic».

Le grand froid attendu ces prochains jours pourrait bien ne pas aider. «Le froid tue les parasites, mais pas forcément les virus, qui restent bien au chaud dans le corps humain», précise le scientifique du LNS. «De plus, les gens peuvent attraper un coup de froid, être fatigués et donc être plus sensibles au virus». N'oubliez donc pas vos bonnets et vos écharpes pour sortir!

(JW/L'essentiel)