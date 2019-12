La grippe est arrivée au Grand-​​Duché

La saison des grippes a commencé au Luxembourg. On dénombre déjà six cas de grippe cette semaine, se composant de deux cas de virus AH1, deux cas de virus AH3 et deux cas de virus B.

La Direction de la santé a estimé que le seuil épidémiologique pourrait être atteint pour la grippe saisonnière dans la première moitié du mois de janvier. Le nombre de malades risque d’augmenter fortement à partir de la deuxième moitié de janvier 2020 jusqu’au début février.

Quelques règles d'hygiène pour éviter la propagation rapide de l’épidémie:



-Se laver régulièrement les mains au savon,

-Tousser ou éternuer dans un mouchoir ou dans le creux de son coude,

-Jeter son mouchoir en papier dans une poubelle après utilisation,

-Éviter le contact avec les personnes malades, aérer régulièrement les pièces.

La grippe se caractérise par des symptômes d'une forte intensité:



-Fièvre intense (autour de 39°C);

-Fatigue intense (asthénie);

-Maux de tête (céphalées);

-Courbatures (douleurs musculaires et articulaires diffuses);

-Frissons;

-Parfois une toux et une congestion nasale …

Dans son communiqué, le ministère de la Santé a rappelé à la population et plus particulièrement aux personnes âgées de plus de 65 ans, femmes enceintes, personnes à risque et professionnels de la santé - de se faire vacciner avant le début de la saison épidémique. Pour la population-cible à risque, le vaccin antigrippal est pris en charge par la Caisse nationale de santé et est encore disponible en pharmacie et délivré sur ordonnance médicale.

(mm/L'essentiel)