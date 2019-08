L'Uni parmi les 1 000 meilleures universités

Le classement de Shanghai, qui classe les 1 000 meilleures universités du monde est sorti. L'Université du Luxembourg y figure depuis 2017. Cette année l'Uni se classe entre la 701 et 800e place. Les deux précédentes années, elle était entre la 601 et 700e place. Toujours est-il que l'université luxembourgeoise reste parmi les plus prestigieuses, sachant qu'il y a plus de 10 000 universités dans le monde.

Le top 10 est quant à lui inchangé par rapport à l'an passé, avec huit universités américaines et deux britanniques. Harvard, Stanford et Cambridge forment le trio de tête. Chez nos voisins, l'École polytechnique de Zurich est la 19e place, l'université Paris Sud est 37e, la Sorbonne 44e.

Six critères sont pris en compte

Du côté de la Belgique, l'université de Gand se classe à la 66e place, la Katholieke Universiteit Leuven à la 85e. L'UCLouvain et l'ULB occupent respectivement la 100e et 150e place. En Allemagne, l'université de Heidelberg est 47e, légèrement devant celle de Munich, 52e.

Le classement de Shanghai repose sur six critères, le nombre de prix Nobel et médailles Fields parmi les étudiants diplômés et professeurs, le nombre de chercheurs les plus cités dans leur discipline, ou encore le nombre de publications dans les revues Science et Nature.