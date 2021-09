«BioneXt LAB c’est le lanceur d’alerte»

Qu’est-ce qui motive les actions en justice de BioneXt LAB au Luxembourg et au niveau européen?

La constante c’est la violation d’un certain nombre de règles de droit européen qui au sens large constituent le droit européen de la concurrence. Le droit européen impose aux Etats membres des règles strictes en matière de marchés publics qui selon BioneXt LAB ont été violées. Le droit européen interdit sauf exception très stricte d’accorder des aides d’Etat à des entreprises. Selon BioneXt ces règles ont été violées.

Qu’est ce que cela implique? C’est le contribuable et les patients qui ont été lésés. BioneXt également. Mais la première victime de ces violations de règles qui sont là pour protéger les consommateurs et ici les patients, c’est que la population n’a pas eu ce qu’elle était en droit d’avoir.

La question de l’urgence a souvent été avancée pour justifier les choix de prestataires. Quel regard portez vous là-dessus ? Elle a bon dos l’urgence et elle ne justifie pas l’amateurisme ou que l’on ne serve pas le citoyen. A cet égard Il faut distinguer le début du processus et la phase 3 bis ou on a dit tests gratuits pour tout le monde uniquement aux Laboratoires réunis. Et là je voudrais qu’on vienne m’expliquer où il y avait urgence.

Peut-on chiffrer les pertes ou le manque à gagner pour BioneXt ? Le Large Scale Testing a représenté un coût de 151 millions d’euros… Il y a d’abord eu un préjudice à l’économie luxembourgeoise (et in fine au contribuable) car vu qu’il n’y a pas eu appel d’offre il y a très certainement eu surfacturation du service. Cette différence entre ce que le service aurait dû coûter et ce qu’il a coûté réellement, c’est ça l’aide d’État. C’est parfaitement illicite qu’un Etat donne à une entreprise et pas à ses concurrents. Là c’est à la commission européenne qu’il reviendra d’ordonner à l’Etat luxembourgeois d’ordonner la récupération de cette aide d’État.

Et pour BioneXt ? Pour le préjudice subi par BioneXt nous ne pouvons pas aujourd’hui donner les chiffres mais si comme cela avait été comme cela aurait dû eêtre le cas dans un « effort de guerre » ou on utilise toutes les forces vives on peut imaginer que chaque acteur majeur aurait contribué à cet effort dans la proportion de sa part de marché, soit autour de 22-23% pour BioneXt. Ou plus si BioneXt dans un processus de concurrence ouverte avait obtenu l’ensemble du marché.

Les laboratoires sont vus comme « gagnants » de la crise avec une activité qui a augmenté, ces démarches peuvent-elles être mal perçue par le grand public? Cette action est on ne peut plus légitime. L’activité de laboratoire a augmenté pendant la crise, mais on n’est pas en train de parler de marché noir et de gens qui se sont enrichis de manière illicite sur le dos de la population. On parle de service essentiels qui auraient dû être facturés au juste prix. Les laboratoires ont fait un travail nécessaire et indispensable et l’action est là pour dire que ce travail n’a pas été fait au juste prix en raison de violations des règles sur les marchés publics. BioneXt est le lanceur d’alerte, alors on ne va quand même pas tirer sur le lanceur d’alerte. Mais il faut regarder qui a profité de cette crise de manière indue ou illicte.

